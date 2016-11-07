В Екатеринбурге пройдёт пресс-конференция авторов проекта "Хроники Нарнии"

7 ноября 2016, 15:13

9 ноября. 18:30. В Камерном театре состоится пресс-конференция с участием авторов и организаторов международного проекта "Хроники Нарнии".

 В числе спикеров: сеньор Марианно Леончини, художники Стефано Панначчи и Альваро Капони, директор Объединенного музея писателей Урала Наталья Смирнова. После пресс-конференции гостям представят театрализованную презентацию.

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