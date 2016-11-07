Прибыль крупных и средних предприятий Среднего Урала увеличилась в 2,4 раза

По итогам января-августа 2016 года прибыль крупных и средних предприятий Свердловской области в 2,4 раза превысила аналогичные показатели прошлого года.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, за первые восемь месяцев нынешнего года крупные и средние предприятия получили чистую прибыль в 155,1 млрд рублей.

Лидерами по росту доходов оказались транспортники и связисты — рост прибыли в 2,6 раза. У гостиниц и ресторанов увеличение прибыли составило 2,3 раза, у предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 1,9 раза.