Прибыль крупных и средних предприятий Среднего Урала увеличилась в 2,4 раза

7 ноября 2016, 15:27 / Экономика

По итогам января-августа 2016 года прибыль крупных и средних предприятий Свердловской области в 2,4 раза превысила аналогичные показатели прошлого года.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, за первые восемь месяцев нынешнего года крупные и средние предприятия получили чистую прибыль в 155,1 млрд рублей.

Лидерами по росту доходов оказались транспортники и связисты — рост прибыли в 2,6 раза. У гостиниц и ресторанов увеличение прибыли составило 2,3 раза, у предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 1,9 раза.

— Для нас важна позитивная динамика экономического развития региона, поскольку именно она позволяет выполнять социальные обязательства перед жителями Среднего Урала, — отметил и.о. министра экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко. 

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