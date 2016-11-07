Следователи возбудили дело по факту загрязнения Черноисточинского водохранилища

Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура после массовой гибели рыбы в водоёме провела проверку. Надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения режима санитарной зоны источника питьевой воды и установило, что из-за загрязнения водохранилища был причинён существенный вред рыбным запасам и растительному миру.

Как установила прокуратура, сотрудники администрации Горноуральского городского округа длительное время не выполняли требования проекта организации зон санитарной охраны Черноисточинского водохранилища.

В частности, не принимались меры по сокращению уровня загрязнения Черноисточинского водохранилища ливневыми стоками с посёлка Черноисточинск и хозяйственно-фекальными стоками с территорий частных домовладений, по обустройству полного или частичного канализования посёлка с одновременным возведением очистных сооружений, по очистке берегов водохранилища, расположенных вне черты посёлка Черноисточинск, отметили в прокуратуре.

По итогам проверки надзорное ведомство внесло главе муниципалитета представление об устранении нарушений федерального законодательства. Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод).

В августе 2016 года специалисты Роспотребнадзора констатировали серьёзное ухудшение качества водопроводной воды, поступающей в дома жителей Дзержинского района и Гальяно-Горбуновского массива. Они отметили, что это было связано с ухудшением качества воды в Черноисточинском водохранилище, вызванным длительным цветением и отмиранием водорослей. Сотрудники санитарного ведомства рекомендовали тагильчанам не пить воду из-под крана и использовать только для технических нужд.

В конце августа жители Нижнего Тагила нашли на берегу Черноисточинского водохранилища мёртвую рыбу, и после этого прокуратура начала проверку. В свою очередь, мэрия Нижнего Тагила подготовила техническое задание для специалистов на обследование и очистку водоёма. Задание горадминистрации поручено выполнить сотрудникам Южно-Уральского научно-исследовательского института водного хозяйства (ООО "ЮЖУРАЛНИИВХ").