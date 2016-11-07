Шесть учёных-уральцев вошли в состав Российской академии наук

Шесть учёных-свердловчан вошли в состав Российской академии наук: стали академиками либо членами-корреспондентами РАН.

Как сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета, действительными членами РАН (академиками) избраны профессора УрФУ Николай Мушников и Михаил Яландин. А членами-корреспондентами стали Борис Юшков из Института естественных наук УрФУ, Николай Лукоянов из Института математики и компьютерных наук УрФУ, Елена Березович из Института гуманитарных наук и искусств УрФУ, Анатолий Ринкевич из Института физики металлов Уральского отделения РАН.