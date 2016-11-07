Фракция "ЕР" поддержала предложения Евгения Куйвашева на ключевые посты в областном кабмине

7 ноября 2016, 16:33

Депутаты, входящие во фракцию "Единой России" Законодательного собрания Свердловской области, единогласно поддержали четырёх кандидатов на ключевые посты в региональном правительстве. Об этом сообщил департамент информполитики главы региона.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев предложил на должности первых вице-губернаторов и.о. руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова и врио председателя областного правительства Алексея Орлова. Одновременно на пост министра финансов выдвинута Галина Кулаченко, а министра социальной политики — Андрей Злоказов.

— По поручению губернатора коротко скажу, что будет два первых заместителя губернатора и шесть заместителей губернатора. Всего членов правительства было 24, остаётся 22. То есть реально происходит сокращение кабинета министров, о котором говорил глава региона, — рассказал депутатам Владимир Тунгусов.

Алексей Орлов и Владимир Тунгусов. Фото предоставлено департаментом информполитики губернатора.

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