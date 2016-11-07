Роскомос запустит семь новых спутников ГЛОНАСС до 2018 года

Роскосмос до 2018 года запустит семь усовершенствованных спутников ГЛОНАСС с кодовым разделением сигнала — дополнительно к двум, работающим на орбите. Об этом заявил заместитель директора департамента навигационных космических систем ГЛОНАСС Роскосмоса Иван Ревнивых на 11-м заседании международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам сообщает ТАСС.

—Сегодня на орбите находятся два рабочих спутника с кодовым разделением сигнала — "Глонасс-М" и "Глонасс-К". На земле имеется ещё семь спутников, которые несут бортовое оборудование в диапазоне L3 с кодовым разделением сигнала, их запуск планируется в период 2017-2018 годов, — сказал Ревнивых.

По его словам, кодовое разделение позволяет использовать несколько навигационных сигналов на одной частоте. Кроме того, часть спутников уже отработали больше положенного срока, по продолжают функционировать в рамках своей спецификации.

Как отметил Иван Ревнивых, модернизация космической части ГЛОНАСС также предполагает совершенствование технологии создания спутников и увеличение функциональных возможностей аппаратов. Сейчас ведётся разработка систем координатно-временного оборудования, благодаря которой получится использовать аппараты массой в 12 кг — в два раза легче предшественников.