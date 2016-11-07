Боксёр Костя Цзю в пятый раз стал отцом. Вторая супруга боксёра Татьяна Аверина родила девочку, которую счастливые родители назвали Викторией. В прошлом году у Кости и Татьяны появился сын Владимир.

У 47-летнего спортсмена три ребёнка от первого брака с Натальей Цзю: сыновья Тимофей и Никита и дочь Анастасия. Примечательно, Тимофей пошёл по стопам отца и в декабре проведёт свой первый бой на профессиональном ринге.