Обзор криминальной хроники понедельника, 7 ноября

На границе с Тюменской областью в страшном ДТП погибли три человека, а ребёнок и ещё один взрослый получили травмы. ДТП произошло на 13-м километре автодороги село Краснослободское – село Липченское. Женщина-водитель Honda Fit, двигаясь со стороны Тюмени, неправильно выбрала скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-21150. Скончались на месте аварии 43-летняя водитель отечественного автомобиля, её 46-летний супруг и 75-летний пассажир иномарки.

В Нижнем Тагиле следователи направили в суд уголовное дело в отношении 57-летней тагильчанки, ранее занимавшей должность заместителя главного врача городской инфекционной больницы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности юному пациенту. Трагедия произошла в начале ноября 2011 года. Бригада скорой помощи привезла двухлетнего мальчика с признаками острой пневмонии. Несмотря на тяжёлое состояние ребёнка, врач приняла неверное решение об экстренной консультации хирурга и переводе мальчика в другую больницу. Спустя несколько часов юного пациента, так и не получившего медпомощь, снова доставили в это же медучреждение, где он и умер.

Судебные приставы Екатеринбурга нашли обвиняемого в ложном минировании жилого дома в шкафу-купе. Сотрудники должны были доставить 46-летнего мужчину в Железнодорожный районный суд города. Приставы прибыли к квартире обвиняемого, но им никто не открыл. Через полчаса из квартиры вышел молодой человек с собакой и пояснил, что его дядя Серёжа рано утром ушёл на работу вместе с мамой и бабушкой. Приставы не поверили этой версии и нашли мужчину в закрытом шкафу-купе.

Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения Черноисточинского водохранилища. Надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения режима санитарной зоны источника питьевой воды и установило, что из-за загрязнения водохранилища был причинён существенный вред рыбным запасам и растительному миру.