Дело экс-лидера ЛДПР начали рассматривать в суде Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня вечером, 7 ноября, приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-координатора ЛДПР и одного из руководителей скандально известной екатеринбургской овощебазы № 4 Ивана Обухова, обвиняемого в махинациях с землёй в Сысертском районе. На скамье подсудимых также предстали один из руководителей овощебазы №4 Виктор Новиков и Лариса Ассонова.

Первое заседание суда прошло в закрытом режиме.

— Судья удалился в совещательную комнату. По решению можно завтра узнать, — сообщили "ОГ" в суде.

Напомним, в марте 2016 года Иван Обухов попал под стражу после того, как ему было предъявлено обвинение по статье "Покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Вместе с ним попались Лариса Ассонова и Виктор Новиков.

По версии следствия, с июля по октябрь 2015 года Обухов, Новиков и Ассонова попытались завладеть земельными участками площадью около 400 га в Сысертском районе. Общая стоимость недвижимости составила более 88 млн рублей. Как сообщают СМИ, эти участки земли принадлежат барду Александру Новикову.

Однако, как уточняет СУ СКР по Свердловской области, им не удалось реализовать свои планы — помешали сотрудники правоохранительных органов. Силовики выявили злоумышленников, а региональное управление Росреестра приостановило регистрацию перехода права собственности на землю.