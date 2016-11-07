"Грифоны" проиграли во Владивостоке

В матче регулярного чемпионата первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги екатеринбургский "Урал" проиграл во Владивостоке "Спартаку-Приморье" со счётом 88:95 (19:24, 30:24, 12:24, 27:23).

Самыми результативными у "Урала" стали Григорий Мотовилов (19 очков) и Максим Ткаченко (18). У хозяев отлтичился экс-игрок "Урала" Фёдор Ключников (32 очка).