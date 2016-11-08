Россияне стали чаще брать льготную ипотеку: активы АИЖК увеличились на 2,5 млрд рублей

Жители России стали чаще приобретать жильё с помощью кредитов по госпрограммам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию: портфель ипотечных активов АИЖК за январь-сентябрь 2016 года вырос на 2,5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба АИЖК, к сегодняшнему дню портфель ипотечных активов достиг 258,3 млрд рублей. Одновременно резко выросла чистая прибыль Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Она стала больше на 21,4%. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года она увеличилась на 1,7 млрд рублей и достигла 9,4 млрд рублей.