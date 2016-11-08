Комик Павел Воля ославил Екатеринбург в своём американском стендапе

Известный российский шоумен, комик и звезда "Камеди Клаба" Павел Воля, выступая в Нью-Йорке перед русскоязычной аудиторией, использовал образ Екатеринбурга для весьма нелицеприятной иллюстрации сравнения свободы в США и России. По словам резидента, в Нью-Йорке он может свободно устроить юмористическое выступление на русском языке, а в столице Среднего Урала это было бы невозможно.

Видео скандального выступления было опубликовано на канале Воли в сети Youtube (запись содержит ненормативную лексику).

- Не могу себе представить где-нибудь в Екатеринбурге концерт американского стенд-ап комика, - заявил артист разговорного жанра. - Вот просто представьте: в Екатеринбурге собрался полный зал американцев, и он для них по-английски выступает. Американцы все ржут, смеются, и не боятся выходить из этого зала. Не боятся! Потому что я уже представляю, кто бы там за дверьми находился. Уже эти, которые: "Скоро закончится. Ща пойдут, на… Иди сюда…" Сразу бы были эти пацанчики!"

Стоит отметить, что выступление Воли вызвало противоречивое отношение у российских пользователей интернета. Некоторые из них даже начали призывать бойкотировать предстоящее выступление комика - в Екатеринбурге оно намечено на 25 декабря.