Облизбирком зарегистрировал избрание Ильи Бондарева депутатом Заксобрания Свердловской области

16 часов назад
Валерий Язев нашел себе новую «ОПОРУ»
У свердловского отделения «Опоры России» — единственного в стране территориального подразделения общественной организации, где руководитель не менялся никогда, появится новый председатель. Евгений Артюх покинет пост руководителя и перейдёт в попечительский совет.
22 часа назад
На пост главы областного минфина предложена Галина Кулаченко, а минсоцполитики — Андрей Злоказов
Губернатор Владимир Куйвашев внёс в Заксобрание Свердловской области предложение назначить Галину Кулаченко на пост областного министра финансов, а Андрея Злоказова на должность регионального министра социальной политики.
23 часа назад
На посты первых вице-губернаторов Евгений Куйвашев предложил Владимира Тунгусова и Алексея Орлова
Губернатор Евгений Куйвашев внёс в Законодательное собрание Свердловской области свои предложения по кандидатурам на ключевые посты в региональном правительстве.
2 ноября 2016
Дмитрий Ионин станет секретарём свердловского отделения эсеровм
Такое решение принято по итогам заседания бюро совета. Других претендентов на эту должность не было, рассказал «ОГ» сам депутат областного Заксобрания.
2 ноября 2016
Свердловскую область возглавил будущий президент страны
40 лет назад (в 1976 году) на пленуме Свердловского обкома КПСС первым секретарём был избран 45-летний Борис Ельцин, до этого менее года занимавший пост всего лишь секретаря обкома по строительству.
1 ноября 2016
У «СуперСтроя» начали арестовывать имущество
Арбитражный суд Свердловской области вынес два определения по принятию обеспечительных мер по иску Сбербанка России против ООО «Арсенал Трейд» (входит в группу компаний «Трест СКМ»)
1 ноября 2016
Мерзлякова написала письмо в защиту Соколовского
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова написала открытое письмо заместителю генпрокурора РФ Юрию Пономарёву, в котором попросила отпустить из СИЗО блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих после ловли покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови
1 ноября 2016
Китайская провинция выступила за усиление сотрудничества с Россией
Заместитель губернатора провинции Ганьсу Ся Хунминь сообщил, что провинция планирует усилить сотрудничество с Россией в областях разведки и добычи нефти, переработки лесоматериалов, торговли и логистики, а также лёгкой промышленности
31 октября 2016
На пост мэра Ревды заявился сити-менеджер
О желании возглавить городской округ заявили трое — экс-глава администрации Ревды Михаил Матафонов, чьи полномочия истекли в конце сентября, его заместитель по экономике Ирина Тейшева и замначальника Управления образования Ирина Кочкина.
31 октября 2016
Николай Воронин: «Я не согласен, что политик мельчает»
Сегодня свой юбилей — 65 лет — отмечает долгожитель региональной политики Николай ВОРОНИН, который в настоящее время возглавляет Уральский институт законодательства. В интервью «ОГ» он рассказал: почему в своё время перешёл из команды горадминистрации в команду областной власти и как меняются современные политики.