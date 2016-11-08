На Средний Урал прибыла тысяча альпийских коз из Франции

В минувшие выходные в Екатеринбург прибыла тысяча альпийских коз и 28 породистых козлов с французского предприятия "КБС Женетик". Из молока животных на Урале в будущем изготовят элитные сорта сыра, сообщила пресс-секретарь "УГМК-Агро" Ольга Маслова.

Стадо, стоимостью 1 млн евро, преодолело порядка 5 тысяч километров на трёх специальных трёхэтажных автобусах. Маршрут пролегал по территории Франции, Бельгии, Германии, Польши, Белоруссии и России. В "УГМК-Агро" "француженок" приняли на новой ферме в посёлке Садовый.

"Транспортировка животных обошлась практически без потерь, только у девятерых коз повреждены конечности. Сейчас им оказывают необходимую ветеринарную помощь. В пути за козами ухаживали сами водители, прошедшие дополнительное ветеринарное обучение", - рассказал гендиректор "УГМК-Агро" Илья Бондарев.

Животные поставлены на карантин, их ждут ежедневные осмотры и обязательная вакцинация, в частности, против сибирской язвы. Первое потомство и молоко в "УГМК-Агро" планируют получить в апреле, в мае на Верхнепышминском молочном заводе агрохолдинг намерен произвести до 10 тонн козьего сыра для уральцев.

Поставка альпийских коз на Средний Урал - яркий пример реализации совместных проектов Свердловской области и Франции в сельском хозяйстве, здравоохранении и медицине.