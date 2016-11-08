Уральцы смогут разглядеть Нептун в бинокль

9 ноября в небе над Екатеринбургом свердловчане смогут увидеть редкое астрономическое явление: Луна закроет Нептун. Благодаря этому уральцы смогут хорошо разглядеть самую дальнюю планету Солнечной системы в бинокль, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

"В 20:13 планета покажется над освещённой частью Луны, ближе к её южному полюсу. Уральцы смогут уверенно отличить Нептун от окружающих звёзд, правда, для этого потребуются бинокль с диаметром объектива около 50 мм или любительский телескоп", - пояснил "ОГ" Владилен Санакоев.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум