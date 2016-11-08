Депутаты Заксобрания Свердловской области поддержали кандидатов на посты первых вице-губернаторов

8 ноября 2016, 10:37

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области только что поддержали кандидатов на должности первых вице-губернаторов, которых вчера представил Евгений Куйвашев.

Речь идёт о и.о. руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова и врио председателя правительства Алексея Орлова, которых вчера предложил глава региона Евгений Куйвашев.

Также парламентарии согласовали кандидатов на посты глав ключевых министерств – минфина и минсоцполитики. Ими стали и.о. зампредседателя правительства – министра финансов Галина Кулаченко и и.о. министра социальной политики региона Андрей Злоказов.

Кандидатуру Владимира Тунгусова депутаты поддержали единогласно. В ходе голосования за Алексея Орлова один из депутатов, присутствующих в зале, не проголосовал. Что касается глав министерств, то во время голосования фракция КПРФ воздержалась.

Напомним, в октябре депутаты Заксобрания поддержали инициативу губернатора о проведении реформы госуправления в регионе и внесли соответствующие изменения в Устав Свердловской области и в областной закон "О правительстве Свердловской области". Предложенная лидером Свердловской области структура органов исполнительной власти предполагает, что губернатор будет исполнять функции председателя правительства, пост премьер-министра упраздняется. Областной кабинет министров будет работать по стратегическим направлениям развития региона. Приоритетные сферы будут курироваться первыми заместителями губернатора.

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