Санта-Клаус прилетит в Екатеринбург 14 ноября

Санта-Клаус прибудет в Екатеринбург 14 ноября прямым авиарейсом Finnair из Хельсинки.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, Йоулупукки (так называют Санта-Клауса в Финляндии), обычно обитающий в лапландском городе Рованиеми, предпринял мировое турне, в ходе которого посетит европейские страны, Южную Корею, Китай и Японию. В России он побывает в Екатеринбурге, Челябинске и Москве.

На Среднем Урале Санта-Клаус поздравит с предстоящим наступлением Рождества воспитанников детского дома "Малый Исток" и осмотрит "Парк сказов".