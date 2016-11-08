Санта-Клаус прилетит в Екатеринбург 14 ноября

13 часов назад
Экс-редактор «ОГ» получил региональную награду
В 2010 году тогдашний глава региона Александр Мишарин подписал указ о награждении своего советника, бывшего редактора «Областной газеты» Николая Тимофеева знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
18 часов назад
Екатеринбуржец запатентовал технику украшения тортов
Она позволяет с помощью простейших инструментов создавать «ювелирные» детали из какао-масла и сахара.
18 часов назад
Состав УрО РАН обновился почти на треть
В Москве, в Российской академии наук завершились самые масштабные за всю историю РАН выборы академиков и членов-корреспондентов. В целом состав академиков РАН обновился практически на четверть. В Уральском отделении 11 учёных стали академиками и 21 — членкорами РАН.
18 часов назад
Врачи в Екатеринбурге обходят квартиры в домах, где жители заболели корью
В уральской столице за последний месяц опасным инфекционным заболеванием заразились семь человек — шестеро детей и один взрослый. Врачи экстренно прививают тех, у кого нет иммунитета к вирусу, чтобы болезнь не распространилась дальше.
19 часов назад
Екатеринбуржец запатентовал украшение тортов
Творения екатеринбургского кондитера Дмитрия Теплоухова больше похожи на произведения искусства, чем на привычные торты: это целые скульптурные композиции. В его коллекции — бисквитные здания Екатеринбурга, крохотный необитаемый остров и хоккейный корт с игроками, реалистичные фигурки героев мультфильмов, людей и животных. Все детали кондитер делает в запатентованной технике полого декора — из какао-масла и сахара. По изящности украшения не уступают ёлочным игрушкам, но гораздо прочнее и полностью съедобны.
19 часов назад
КВН — уже не тот?
Главной юмористической передаче России исполняется 55 лет
20 часов назад
Правительство России утвердило список документов, которые запрещено требовать у граждан
Правительство России утвердило список документов, которые органы власти не могут требовать от заявителей при предоставлении государственных услуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
20 часов назад
Как построить медиабизнес в городе, где 16 тысяч жителей
Талицкий холдинг «6 канал» — пример успешного медиабизнеса в провинции, а его хозяйка Елена ИНЬКОВА - пример руководителя, который использует все свободные ниши и не боится расширять профиль
5 ноября 2016
В Екатеринбурге открыли памятник генералу Маргелову
В День народного единства, 4 ноября, на площади Советской армии в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.
4 ноября 2016
День народного единства в Екатеринбурге
В пятницу, 4 ноября, Россия отметила День народного единства. Главной площадкой торжественных мероприятий на Среднем Урале стал областной центр - Екатеринбург.