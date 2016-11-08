Алексей Пьянков впервые после освобождения из-под домашнего ареста появился на публике

Алексей Пьянков, который на сегодняшний день находится под следствием, пришёл на заседание регионального Заксобрания. На прошлой неделе он внёс залог два миллиона рублей и был освобождён из-под домашнего ареста.

В ходе заседания депутаты согласовали предложенных губернатором кандидатов на должности первых вице-губернаторов и глав минфина и минсоцполитики. Также через процедуру согласования должен был проходить глава МУГИСО, однако вчера Евгений Куйвашев не предложил кандидатуру на эту должность. Сегодня глава региона сказал, что претендент на этот пост будет представлен позже.

По словам некоторых парламентариев, присутствие Пьянкова на сегодняшнем заседании — это знак, что именно его кандидатура будет предложена губернатором.

Напомним, весной Алексей Пьянков был задержан по делу о коррупции в МУГИСО.

Фото: Алексей Кунилов