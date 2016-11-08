Хоккеист "Автомобилиста" помог сборной России одолеть Канаду

Молодёжная сборная России по хоккею с победы начала традиционное предновогоднее турне по Канаде. В городе Принс-Джордж наша команда одолела сборную Западной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 161, 1:0).

В составе россиян в игре принял участие и защитник екатеринбургского "Автомобилиста" Александр Щемеров, но результативными действиями он не отметился.

Соперники сыграют ещё 5 встреч. Ближайшая состоится уже сегодня (по екатеринбургскому времени - завтра утром).