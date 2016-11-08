Евгений Куйвашев рассказал, чем будут заниматься вице-губернаторы

8 ноября 2016, 11:30 / Политика

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время выступления на очередном заседании регионального Заксобрания рассказал, какие функции будут возложены на его первых заместителей — Владимира Тунгусова и Алексея Орлова, чьи кандидатуры на эти должности сегодня были поддержаны парламентариями.

— Владимир Георгиевич будет заниматься вопросами внутренней политики, информационной политики, курированием управленческих округов, работой с гражданским обществом, политическими партиями и, конечно же, с фракциями в Законодательном собрании, — прокомментировал губернатор.

Что касается Алексея Орлова, то, по словам Евгения Куйвашева, на него будет возложена работа по координации деятельности правительства Свердловской области, реального сектора экономики.

— Также за ним конкретно будет закреплено курирование отдельных министерств и ведомств, — сообщил губернатор.

Фото: Алексей Кунилов

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