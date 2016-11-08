В Екатеринбург прилетела делегация Минздрава РФ

На Средний Урал прибыла делегация Министерства здравоохранения РФ во главе с заместителем министра здравоохранения Сергеем Краевым.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, московские гости осмотрели областной специализированный центр медико-социальной реабилитации "Урал без наркотиков".

Сергей Краевой положительно оценил деятельность этого учреждения. С его точки зрения, очень важно то, что "Урал без наркотиков" за прошедшие годы превратился в специализированный центр с хорошо отработанной программой реабилитации пациентов.