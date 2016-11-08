В Екатеринбурге настроение горожан проанализирует трёхметровый 3D-сканер

У входа в екатеринбургский ТЦ "Пассаж" появился интерактивный арт-объект, способный отразить изменяющееся настроение горожан. Завтра, 9 ноября в 14:00, можно впервые увидеть как считывает мысли людей трёхметровый 3D-сканер, сообщил "ОГ" генеральный директор команды разработчиков проекта "Свечение" Олег Питецкий.

"Поверхность объекта состоит из множества маленьких гвоздиков, которые превращают любой приложенный предмет в объёмную инсталляцию. Экспресс-скульптор Pin Art 3D позволит каждому проявить себя, выразить свои мысли в виде образов. Арт-объект установлен рядом с городской администрацией, поэтому власти смогут наблюдать за реакцией екатеринбуржцев на происходящие события, получать запросы и пожелания", - рассказал "ОГ" Олег Питецкий.