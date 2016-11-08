Уральские учёные определили район падения Байкальского метеорита

Вечером 25 октября в Иркутской области упал метеорит. Уральские учёные вместе с коллегами из Хельсинского и Иркутского университетов определили с точностью до нескольких километров место падения болида, сообщили в пресс-службе УрФУ.

Первые свидетельства поступили от жителей Улан-Удэ, поэтому космическое тело называют бурятским. Однако благодаря фото- и видеозаписям в социальной сети, учёным удалось установить, что болид перелетел Байкал и упал в глухой тайге.