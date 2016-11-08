Уральские учёные определили район падения Байкальского метеорита

8 ноября 2016, 12:59 / Общество

Вечером 25 октября в Иркутской области упал метеорит. Уральские учёные вместе с коллегами из Хельсинского и Иркутского университетов определили с точностью до нескольких километров место падения болида, сообщили в пресс-службе УрФУ. 

Первые свидетельства поступили от жителей Улан-Удэ, поэтому космическое тело называют бурятским. Однако благодаря фото- и видеозаписям в социальной сети, учёным удалось установить, что болид перелетел Байкал и упал в глухой тайге.

"Согласно собранным материалам уральскими, финскими и иркутскими учёными, Байкальский болид - случайный метеорит весом 50-80 кг. Он вошёл в атмосферу под углом 20 градусов со скоростью 20,6 км/с. Болид упал западнее озера Байкал в истоках реки Лена между пиком Черского и Байкальским заповедником. Сейчас шансов найти что-то в глухой тайге мало. Кроме того, по нашим расчётам, искать придётся несколько граммов метеоритного вещества", - рассказал на пресс-конференции профессор УрФУ Виктор Гроховский, изучавший челябинский метеорит.  

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