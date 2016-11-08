В 2017 году дефицит областного бюджета уменьшится на 5 млрд рублей
8 ноября 2016, 13:57 / Экономика
Проектом областного бюджета на 2017 год предусмотрено снижение дефицита на 5 млрд рублей.
Напомним, в октябре 2016 года, выступая с Бюджетным посланием перед Законодательным собранием Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что по итогам нынешнего года дефицит областного бюджета составит 14 млрд рублей. Исходя из этого, можно предположить, что в 2017 году разрыв между расходами и доходами составит около 9 млрд рублей.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, проект областного бюджета на 2017 год уже представлен на заседаниях Общественного совета при министерстве финансов Свердловской области и коллегии регионального минфина.
— Проект бюджета очень непростой, в разрезе трёхлетнего планирования нам предстоит огромная работа по оптимизации расходов и поиску новых источников доходов, — прокомментировала Галина Кулаченко, кандидатуру которой депутаты Заксобрания области сегодня утвердили на должность регионального министра финансов.