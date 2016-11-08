Прививку от гриппа уже поставили 40,4% уральцев

По данным на 2 ноября 2016 года, вакцинацию против гриппа прошли 40,4% жителей Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, прививку от гриппа уже поставили 1,6 млн человек. В том числе — 53 тыс. детей.

За неделю с 31 октября по 6 ноября нынешнего года на Среднем Урале врачи зарегистрировали только 16,6 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это значит, что на 10 тыс. жителей нашего региона приходится 40,8 случая заболевания гриппом и ОРВИ, что на 23% ниже уровня предыдущей недели.