В Екатеринбурге обсудят противодействие жестокому обращению с животными

8 ноября 2016, 14:17

9 ноября в 11:00 в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20а, 5-й этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая вопросам противодействия жестокому обращению с животными.

Участники пресс-конференции - заместитель начальника полиции УМВД России по Екатеринбургу Александр Дмитриев, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер и руководитель Благотворительного фонда "ЗООзащита" Анна Вайман - обсудят вопросы, как бороться с мучителями и живодёрами законными методами и как можно повлиять на ситуацию.

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