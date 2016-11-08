Екатеринбург занял седьмое место в России по популярности для семейного отдыха зимой

Среди российских городов, выбранных туристами для путешествий с детьми во время зимних каникул, Екатеринбург занял седьмое место.

По данным RoomGuru.ru, топ-10 самых популярных российских городов у семейных туристов выглядит так:

Санкт-Петербург,

Москва,

Казань,

Сочи,

Вологда,

Иркутск,

Екатеринбург,

Нижний Новгород,

Псков,

Владимир.

Кстати, самым дорогим городом для отдыха в зимние каникулы оказался Сочи. Одни сутки проживания в отеле там обойдутся в среднем в 3750 рублей. Для сравнения: отдых в самом дешёвом городе из топ-10 — Владимире — стоит на тысячу рублей дешевле: 2730 рублей в сутки. Екатеринбург в этом смысле оказался "середнячком" — 3050 рублей в сутки. Причём большинство путешественников с детьми планирует провести в столице Урала примерно 3,5 дня.