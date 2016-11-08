Екатеринбургские художники украсили петербургские дома портретами Пушкина, Даля, Миклухо-Маклая

В ноябре екатеринбургские художники команды "Стрит-арт" разработали проект "Тени Великих", "нарисовав светом" портреты на зданиях Северной столицы. Проект реализован в рамках VII российского фестиваля уличного искусства "Стенограффия", сообщила "ОГ" координатор фестиваля Анна Клец.

С наступлением темноты на здании санкт-петербургского Русского географического общества появляются тени великих учёных: Карла Бэра, Владимира Даля, Николая Миклухо-Маклая и Фёдора Литке. Русскую национальную библиотеку украшают портреты известных писателей: Пушкина, Гоголя. Всё это сделано с помощью специальных прожекторов.

Фото: социальные сети

"Санкт-Петербург прекрасен сам по себе и не нуждается в дополнительных красках, поэтому мы решили подчеркнуть то, что в нём уже есть, осуществив необычную подсветку зданий. Мы вмонтировали в фонарь яркие светодиоды, над ним установили пластину, на которой разместили изображение. Трафареты, обрисовывающие тени, часто покрывались снегом, поэтому приходилось их регулярно чистить", - рассказала "ОГ" Анна Клец.

Разрабатывали и осуществляли идею екатеринбургские художники: Андрей Колоколов, Таисия Спирина, Максим Парфенов, Александр Галешников. В минувшие выходные уральская команда также превратила речные каналы Мойки в звёздное небо, рассыпав светодиоды в созвездия Дракона, Малой и Большой Медведиц.

Фото: социальные сети