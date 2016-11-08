Зимние каникулы в России закончатся 8 января

20 минут назад
Скидки. Полиция. Звёзды.
Обзор мобильных приложений
26 минут назад
Уральцы нашли способ испытания лекарств на клетках человека
На научной конференции, посвящённой 10-летию работы Института клеточных технологий, исследователи из Екатеринбурга рассказали о своих достижениях. Результаты учёных Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и Уральского федерального университета (УрФУ), достигнутые благодаря использованию лабораторий Института медицинских клеточных технологий Екатеринбурга, позволят качественнее апробировать лекарственные средства.
27 минут назад
Дмитрий Медведев утвердил приоритетные проекты в сфере здравоохранения
Председатель правительства страны на президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорта наиболее приоритетных проектов в сфере здравоохранения на ближайшие годы.
35 минут назад
Пушки музам не помеха
На Урале маршал Жуков стал завзятым театралом – навёрстывал упущенное в годы войны.
17 часов назад
Экс-редактор «ОГ» получил региональную награду
В 2010 году тогдашний глава региона Александр Мишарин подписал указ о награждении своего советника, бывшего редактора «Областной газеты» Николая Тимофеева знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
22 часа назад
Екатеринбуржец запатентовал технику украшения тортов
Она позволяет с помощью простейших инструментов создавать «ювелирные» детали из какао-масла и сахара.
22 часа назад
Состав УрО РАН обновился почти на треть
В Москве, в Российской академии наук завершились самые масштабные за всю историю РАН выборы академиков и членов-корреспондентов. В целом состав академиков РАН обновился практически на четверть. В Уральском отделении 11 учёных стали академиками и 21 — членкорами РАН.
22 часа назад
Врачи в Екатеринбурге обходят квартиры в домах, где жители заболели корью
В уральской столице за последний месяц опасным инфекционным заболеванием заразились семь человек — шестеро детей и один взрослый. Врачи экстренно прививают тех, у кого нет иммунитета к вирусу, чтобы болезнь не распространилась дальше.
23 часа назад
Екатеринбуржец запатентовал украшение тортов
Творения екатеринбургского кондитера Дмитрия Теплоухова больше похожи на произведения искусства, чем на привычные торты: это целые скульптурные композиции. В его коллекции — бисквитные здания Екатеринбурга, крохотный необитаемый остров и хоккейный корт с игроками, реалистичные фигурки героев мультфильмов, людей и животных. Все детали кондитер делает в запатентованной технике полого декора — из какао-масла и сахара. По изящности украшения не уступают ёлочным игрушкам, но гораздо прочнее и полностью съедобны.
7 ноября 2016
КВН — уже не тот?
Главной юмористической передаче России исполняется 55 лет