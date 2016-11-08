Зимние каникулы в России закончатся 8 января

В 2017 году россияне приступят к работе после новогодних праздников 9 января.

На сайте правовой информации страны www.publication.pravo.gov.ru опубликован документ, регламентирующий праздничные выходные дни в следующем году — его утвердило правительство РФ. В соответствии с ним на Новый год граждане России будут отдыхать больше недели. По три-четыре дня отдохнут в феврале, мае, июне и ноябре. Совпадающие с выходными днями праздники по традиции перенесли на другие дни. Так, за воскресенье, на которое придётся 1 января, граждане отдохнут 24 февраля, в пятницу. За субботу, 7 января, россияне получат выходной 8 мая, в понедельник.

Дни праздничного отдыха в 2017 году: