Зимние каникулы в России закончатся 8 января

8 ноября 2016, 15:40 / Общество

В 2017 году россияне приступят к работе после новогодних праздников 9 января.

На сайте правовой информации страны www.publication.pravo.gov.ru опубликован документ, регламентирующий праздничные выходные дни в следующем году — его утвердило правительство РФ. В соответствии с ним на Новый год граждане России будут отдыхать больше недели. По три-четыре дня отдохнут в феврале, мае, июне и ноябре. Совпадающие с выходными днями праздники по традиции перенесли на другие дни. Так, за воскресенье, на которое придётся 1 января, граждане отдохнут 24 февраля, в пятницу. За субботу, 7 января, россияне получат выходной 8 мая, в понедельник.

Дни праздничного отдыха в 2017 году:

  • с 31 декабря 2016-го по 8 января 2017-го;
  •  23–26 февраля;
  • 8 марта;
  • с 29 апреля по 1 мая;
  • 6–9 мая;
  • 10–12 июня;
  • 4–6 ноября.
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