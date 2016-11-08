Губернатор распределил обязанности между своими заместителями
8 ноября 2016, 16:10 / Политика
Губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании областного правительства назвал имена своих замов — кураторов стратегических блоков развития нашего региона.
Как сообщает департамент информполитики главы региона,
Александр Высокинский будет отвечать за экономику, территориальное развитие, координацию работы с муниципалитетами;
Павел Креков — за социальную сферу;
Галина Кулаченко — за финансовый блок;
Азат Салихов — за взаимодействие с силовыми структурами;
Сергей Швиндт — за ЖКХ, транспорт, связь, строительство, дороги и решение иных вопросов по развитию инфраструктуры на Среднем Урале;
Сергей Зырянов — за управление госимуществом и реализацию приоритетных национальных проектов.
Напомним, сегодня же региональный парламент одобрил назначение Владимира Тунгусова и Алексея Орлова первыми вице-губернаторами.