Губернатор распределил обязанности между своими заместителями

Губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании областного правительства назвал имена своих замов — кураторов стратегических блоков развития нашего региона.

Как сообщает департамент информполитики главы региона,

Александр Высокинский будет отвечать за экономику, территориальное развитие, координацию работы с муниципалитетами;

Павел Креков — за социальную сферу;

Галина Кулаченко — за финансовый блок;

Азат Салихов — за взаимодействие с силовыми структурами;

Сергей Швиндт — за ЖКХ, транспорт, связь, строительство, дороги и решение иных вопросов по развитию инфраструктуры на Среднем Урале;

Сергей Зырянов — за управление госимуществом и реализацию приоритетных национальных проектов.

Напомним, сегодня же региональный парламент одобрил назначение Владимира Тунгусова и Алексея Орлова первыми вице-губернаторами.