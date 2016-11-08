Алексей Пьянков вновь возглавил МУГИСО

8 ноября 2016, 16:22 / Политика

Алексей Пьянков назначен исполняющим обязанности министра по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Как сообщает департамент информационной политики главы региона, об этом стало известно сегодня на заседании областного правительства, которое провёл губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, Алексей Пьянков нынешней весной был арестован в связи с расследованием дела о коррупции в МУГИСО. В конце октября 2016 года было принято решении о его освобождении из-под домашнего ареста под залог.

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