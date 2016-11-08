Областной минстрой возглавил выходец из УГМК и мэрии Екатеринбурга

Министром строительства Свердловской области назначен Михаил Волков. Об этом стало известно сегодня на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, до настоящего момента Михаил Волков трудился заместителем директора по капитальному строительству и инвестициям УГМК-Холдинга. А до прихода в металлургический холдинг многие годы работал в мэрии Екатеринбурга, в частности, был заместителем начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города.

Прежний глава областного минстроя Сергей Бидонько нынешней осенью избран депутатом Государственной думы.