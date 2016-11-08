Владимир Мантуров возглавил областной минкульт

Исполняющим обязанности министра культуры Свердловской области назначен Владимир Мантуров. Об этом стало известно сегодня на заседании областного правительства.

Напомним, прежний глава регионального минкульта Павел Креков сегодня же стал заместителем губернатора, курирующим социальный блок.

Владимир Мантуров до сих пор являлся первым заместителем областного министра культуры. В структуре этого ведомства он трудится с 2010 года, а ранее около четырёх лет работал вторым проректором Екатеринбургского государственного театрального института по финансово-экономической деятельности.

Фото: ЕГТИ