Владимир Мантуров возглавил областной минкульт

8 ноября 2016, 17:38 / Культура

Исполняющим обязанности министра культуры Свердловской области назначен Владимир Мантуров. Об этом стало известно сегодня на заседании областного правительства.

Напомним, прежний глава регионального минкульта Павел Креков сегодня же стал заместителем губернатора, курирующим социальный блок.

Владимир Мантуров до сих пор являлся первым заместителем областного министра культуры. В структуре этого ведомства он трудится с 2010 года, а ранее около четырёх лет работал вторым проректором Екатеринбургского государственного театрального института по финансово-экономической деятельности.

Фото: ЕГТИ 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

час назад

И никакой таинственности
Сегодня на «Первом канале» завершается показ очередного сериала, посвященного советскому прошлому — «Таинственная страсть», снятого по мотивам беллетризованных мемуаров Василия Аксёнова.

7 ноября 2016

«У меня впереди целая вечность»
В Екатеринбурге простились с «горожанином» Мишей Брусиловским

4 ноября 2016

В Екатеринбурге прошла "Ночь искусств"
Всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств - 2016" прошла в Екатеринбурге в четверг 3 ноября. Для жителей Среднего Урала открыли свои двери более тридцати культурных учреждений города.

3 ноября 2016

Посмертная выставка Миши Брусиловского
16 ноября этого года у Миши Шаевича в Екатеринбургском музее изобразительных искусств должна открыться персональная выставка.

3 ноября 2016

Миша Брусиловский: «У меня впереди целая вечность»
Миша Шаевич последние полгода был тяжело болен. Он практически не общался с прессой, но журналистам «ОГ» посчастливилось несколько раз побеседовать с ним.

2 ноября 2016

«Словно так и было задумано»
В екатеринбургском Доме журналистов открылась персональная выставка фотографа департамента информационной политики губернатора Свердловской области Андрея Захарова.

2 ноября 2016

Куда кочует этно?
В столице Урала покажут лучшие фильмы о национальной культуре

2 ноября 2016

Следом за Большим
Объявлены номинанты XXIII Национальной театральной премии страны – «Золотая маска». В этом году среди претендентов на награды из нашей области лишь Екатеринбургский театр оперы и балета. Зато как представлен: он второй после Большого театра по количеству номинаций. Более того, худ­рук балета нашего театра Вячеслав Самодуров в некоторых номинациях представлен как за работу в Екатеринбурге, так и за спектакль «Ундина», поставленный в Большом театре.

2 ноября 2016

Ювелирная коллекции пасхальных яиц в стиле Hi-Tech
Ювелирная коллекция "Династия" создана к 400-летию правления Романовых в России.

1 ноября 2016

Победителя «Большой книги» объявят 6 декабря
Лауреаты крупнейшей литературной премии «Большая книга» за 2016 год будут объявлены на торжественной церемонии 6 декабря. На победу претендуют 11 авторов, среди которых двое уральцев – Анна Матвеева и Алексей Иванов.

Последние новости
Что было раньше