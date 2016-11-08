Верховный суд вернул судимость экс-командующему ЦВО Чиркину

8 ноября 2016, 17:24 / Общество

Во вторник, 8 ноября, Верховный суд РФ отменил ранее вынесенное 235-м гарнизонным военным судом  решение о досрочном снятии судимости с бывшего главкома Сухопутных войск РФ Владимира Чиркина, в 2010 году почти полгода командовавшего Центральным военным округом. Таким образом суд полностью удовлетворил уже второе ходатайство Главной военной прокуратуры.

- Решение о досрочном снятии судимости отменено. Материалы возвращены в суд первой инстанции для повторного рассмотрения, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Верховного суда.

Как сообщалось ранее, в начале октября Верховный суд также отменил решение Московского окружного военного суда (МОВС) о смягчении Чиркину приговора. 

Напомним, в декабре прошлого года МОВС отменил ранее вынесенный обвинительный приговор Владимиру Чиркину, осуждённому Московским гарнизонным военным судом за получение взятки. Тогда суд решил, что экс-главком Сухопутных войск виновен вовсе не во взяточничестве, а в мошенничестве. Соответственно, ему был отменён приговор суда нижестоящей инстанции и назначен новый, в соответствии с которым Чиркин должен был выплатить штраф в размере 90 тыс. рублей. Кроме того, уже не взяточнику, а мошеннику вернули воинское звание и государственные награды, которых его лишил суд первой инстанции, а самого снова генерала освободили из-под стражи в зале суда. После оплаты назначенного штрафа Чиркин обратился в 235-й гарнизонный военный суд в Москве с просьбой о досрочном снятии с него судимости, а уже 1 апреля этого года МОВС утвердил это решение.

Обвинение в получении взятки было предъявлено Владимиру Чиркину в декабре 2013 года. Тогда же он был отстранён от должности главкома Сухопутных войск и уволен с военной службы. По версии гособвинения, в 2008 году Владимир Чиркин, занимая должность заместителя командующего Московским военным округом, предложил обратившемуся к нему с жалобой отставному офицеру решить вопрос по предоставлению жилья за вознаграждение в размере 20 тыс. долларов. Тот, не видя другого выхода, принял предложение генерала. Офицеру были выданы документы на полагающуюся ему квартиру, однако там по факту уже проживала семья другого военнослужащего. Обманутый майор в отставке обратился в Главную военную прокуратуру. Данный эпизод произошёл незадолго до перевода генерала на Урал: с 2008 по 2010 год Владимир Чиркин служил в Екатеринбурге в должности начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа, а затем ещё около двух лет командовал Центральным военным округом. Сам Чиркин своей вины так и не признал.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

час назад

Число институтов УрО РАН сократится
Но слияния всех научных учреждений в единый исследовательский центр не произойдёт.

2 часа назад

Уральских студентов научат вести бизнес
Вчера в Екатеринбурге стартовал фестиваль инноваций «Иннофест». Он проходит в Уральском федеральном университете с 8 по 10 ноября. Принять участие в нём могут студенты, аспиранты и сотрудники любых вузов.

2 часа назад

В Екатеринбурге уже 21 человек заболел корью
Срочную иммунизацию медики планируют завершить десятого ноября.

2 часа назад

Скидки. Полиция. Звёзды.
Обзор мобильных приложений

2 часа назад

Уральцы нашли способ испытания лекарств на клетках человека
На научной конференции, посвящённой 10-летию работы Института клеточных технологий, исследователи из Екатеринбурга рассказали о своих достижениях. Результаты учёных Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) и Уральского федерального университета (УрФУ), достигнутые благодаря использованию лабораторий Института медицинских клеточных технологий Екатеринбурга, позволят качественнее апробировать лекарственные средства.

2 часа назад

Дмитрий Медведев утвердил приоритетные проекты в сфере здравоохранения
Председатель правительства страны на президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорта наиболее приоритетных проектов в сфере здравоохранения на ближайшие годы.

2 часа назад

Пушки музам не помеха
На Урале маршал Жуков стал завзятым театралом – навёрстывал упущенное в годы войны.

19 часов назад

Экс-редактор «ОГ» получил региональную награду
В 2010 году тогдашний глава региона Александр Мишарин подписал указ о награждении своего советника, бывшего редактора «Областной газеты» Николая Тимофеева знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

7 ноября 2016

Екатеринбуржец запатентовал технику украшения тортов
Она позволяет с помощью простейших инструментов создавать «ювелирные» детали из какао-масла и сахара.

7 ноября 2016

Состав УрО РАН обновился почти на треть
В Москве, в Российской академии наук завершились самые масштабные за всю историю РАН выборы академиков и членов-корреспондентов. В целом состав академиков РАН обновился практически на четверть. В Уральском отделении 11 учёных стали академиками и 21 — членкорами РАН.

Последние новости
Что было раньше