Верховный суд вернул судимость экс-командующему ЦВО Чиркину
8 ноября 2016, 17:24 / Общество
Во вторник, 8 ноября, Верховный суд РФ отменил ранее вынесенное 235-м гарнизонным военным судом решение о досрочном снятии судимости с бывшего главкома Сухопутных войск РФ Владимира Чиркина, в 2010 году почти полгода командовавшего Центральным военным округом. Таким образом суд полностью удовлетворил уже второе ходатайство Главной военной прокуратуры.
- Решение о досрочном снятии судимости отменено. Материалы возвращены в суд первой инстанции для повторного рассмотрения, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Верховного суда.
Как сообщалось ранее, в начале октября Верховный суд также отменил решение Московского окружного военного суда (МОВС) о смягчении Чиркину приговора.
Напомним, в декабре прошлого года МОВС отменил ранее вынесенный обвинительный приговор Владимиру Чиркину, осуждённому Московским гарнизонным военным судом за получение взятки. Тогда суд решил, что экс-главком Сухопутных войск виновен вовсе не во взяточничестве, а в мошенничестве. Соответственно, ему был отменён приговор суда нижестоящей инстанции и назначен новый, в соответствии с которым Чиркин должен был выплатить штраф в размере 90 тыс. рублей. Кроме того, уже не взяточнику, а мошеннику вернули воинское звание и государственные награды, которых его лишил суд первой инстанции, а самого снова генерала освободили из-под стражи в зале суда. После оплаты назначенного штрафа Чиркин обратился в 235-й гарнизонный военный суд в Москве с просьбой о досрочном снятии с него судимости, а уже 1 апреля этого года МОВС утвердил это решение.
Обвинение в получении взятки было предъявлено Владимиру Чиркину в декабре 2013 года. Тогда же он был отстранён от должности главкома Сухопутных войск и уволен с военной службы. По версии гособвинения, в 2008 году Владимир Чиркин, занимая должность заместителя командующего Московским военным округом, предложил обратившемуся к нему с жалобой отставному офицеру решить вопрос по предоставлению жилья за вознаграждение в размере 20 тыс. долларов. Тот, не видя другого выхода, принял предложение генерала. Офицеру были выданы документы на полагающуюся ему квартиру, однако там по факту уже проживала семья другого военнослужащего. Обманутый майор в отставке обратился в Главную военную прокуратуру. Данный эпизод произошёл незадолго до перевода генерала на Урал: с 2008 по 2010 год Владимир Чиркин служил в Екатеринбурге в должности начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа, а затем ещё около двух лет командовал Центральным военным округом. Сам Чиркин своей вины так и не признал.