Верховный суд вернул судимость экс-командующему ЦВО Чиркину

Во вторник, 8 ноября, Верховный суд РФ отменил ранее вынесенное 235-м гарнизонным военным судом решение о досрочном снятии судимости с бывшего главкома Сухопутных войск РФ Владимира Чиркина, в 2010 году почти полгода командовавшего Центральным военным округом. Таким образом суд полностью удовлетворил уже второе ходатайство Главной военной прокуратуры.

- Решение о досрочном снятии судимости отменено. Материалы возвращены в суд первой инстанции для повторного рассмотрения, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Верховного суда.

Как сообщалось ранее, в начале октября Верховный суд также отменил решение Московского окружного военного суда (МОВС) о смягчении Чиркину приговора.

Напомним, в декабре прошлого года МОВС отменил ранее вынесенный обвинительный приговор Владимиру Чиркину, осуждённому Московским гарнизонным военным судом за получение взятки. Тогда суд решил, что экс-главком Сухопутных войск виновен вовсе не во взяточничестве, а в мошенничестве. Соответственно, ему был отменён приговор суда нижестоящей инстанции и назначен новый, в соответствии с которым Чиркин должен был выплатить штраф в размере 90 тыс. рублей. Кроме того, уже не взяточнику, а мошеннику вернули воинское звание и государственные награды, которых его лишил суд первой инстанции, а самого снова генерала освободили из-под стражи в зале суда. После оплаты назначенного штрафа Чиркин обратился в 235-й гарнизонный военный суд в Москве с просьбой о досрочном снятии с него судимости, а уже 1 апреля этого года МОВС утвердил это решение.