Владимир Путин распространил единовременную выплату на все категории пенсионеров

По поручению президента РФ Владимира Путина правительство оперативно внесёт изменения в законопроект о единовременной денежной выплате пенсионерам. Об этом глава государства заявил во вторник, 8 ноября, на совещании с членами Совета безопасности РФ в Кремле. Таким образом, единовременную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей в начале следующего года получат не только основные категории граждан, получающих пенсии, но также военные пенсионеры и приравненные к ним категории.

- Прошу правительство оперативно внести дополнения в этот законопроект с тем, чтобы эта мера поддержки коснулась всех категорий пенсионеров, включая военных и приравненных к ним категорий, - говорится в стенограмме совещания.

По словам главы государства, изначально было заявлено, что эта мера должна коснуться всех категорий пенсионеров, но из проекта закона выпали военные пенсионеры и приравненные к ним категории.

- Я понимаю логику авторов этого законопроекта, - отметил Владимир Путин. - Примерно 24 тысячи – средняя пенсия военных пенсионеров, 13 тысяч – в гражданском секторе. Тем не менее мы говорили о том, что эта мера будет касаться всех категорий. Мы с вами дорожим тем, о чём мы говорим, и люди знают, что мы стремимся к выполнению по максимуму того, что обещали.

Отметим, как сообщалось ранее, правительство планировало провести единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей всем пенсионерам. Однако при составлении законопроекта авторы посчитали, что пенсии военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан должны быть привязаны к индексации окладов и "гражданские" выплаты на них распространяться не должны.