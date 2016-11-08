Обзор криминальной хроники вторника, 8 ноября

Росгвардейцы задержали в Нижнем Тагиле наркодилера

Вечером в понедельник, 7 ноября, сотрудники вневедомственной охраны на улице Речной в Нижнем Тагиле задержали наркодилера. Как сообщает пресс-служба Управления ФСВНГ по Свердловской области, у задержанного при себе было 44 пакетика с расфасованным на дозы наркотиком общей массой почти 17,5 граммов. 19-летний задержанный оказался студентом колледжа. Юноша пояснил, что пытался таким образом заработать: через социальные сети он нашёл человека, которые предлагал за вознаграждение раскладывать пакетики с неизвестным веществом в указанные тайники. Молодого человека задержали именно в тот момент, когда он делал "фотоотчёт" об очередной закладке. Сейчас дилеру грозит до 20 лет колонии по статье 228 - "незаконный сбыт наркотиков в крыпном размере"

Полиция Екатеринбурга ищет потерпевших от действий цыганок

Сотрудниками полиции города Кемерово по подозрению в мошенничестве задержаны четыре цыганки. Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, женщины занимались хищением денежных средств и ценностей в разных регионах России, в том числе и на территории Екатеринбурга, куда они наведывались неоднократно - в последний раз были в августе текущего года. Предполагается, что подозреваемые заговаривали потерпевших, убеждая провести обряд "очищения" и "снять порчу". За проведение ритуала аферистки выманивали денежные средства и ценности. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Тагильчанка ответит за ДТП с участием её ребёнка

Утром во вторник, 8 ноября, в результате ДТП серьёзно пострадал 9-летний мальчик. В результате наезда на него автомашины Honda Fit ребёнок был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом костей таза. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области, фактически ДТП было спровоцировано матерью пострадавшего: около 8 утра она привезла своего сына на занятия в спортивную школу и остановилась рядом с парковочным карманом на дороге с односторонним движением, высадив сына на проезжую часть. Ребёнок, не убедившись в отсутствии транспортных средств, стал перебегать дорогу. Водитель просто не имел возможности избежать наезда. Сейчас решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ – "неисполнение или ненадлежащее исполнение законным представителем несовершеннолетнего обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка".

Под Буланашем водитель KIA погиб на заснеженной дороге

Днём во вторник, 8 ноября, на 150 км автодороги Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское водитель автомобиля КIA, двигаясь со стороны посёлка Красногвардейский в сторону посёлка Буланаш, неправильно выбрал скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия и допустил съезд с проезжей части и наезд на дерево. В результате ДТП 56-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщил в УГИБДД по Свердловской области.

В Екатеринбурге задержали серийного грабителя с Юго-Запада

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики отдела полиции №4 УМВД по Екатеринбургу вычислили и задержали подозреваемого в нескольких грабежах мужчину. Грабителем оказался 24-летний грузчик одного из магазинов, расположенных на территории Ленинского района. Подозреваемый был опознан потерпевшими по двум эпизодам: так, ночью 8 ноября мужчина, угрожая насилием, отобрал дорогостоящий смартфон стоимостью в 35 тысяч рублей у местной жительницы. Ранее он совершил аналогичное преступление - вырвал сумку у 40-летней женщины. Ущерб тогда составил 22 тысячи рублей. Оба преступления были совершены в Юго-Западном районе города. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж), злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Дело банды свердловско-татарстанских наркодилеров отправлено в суд

Уголовное дело в отношении восьми участников организованной группы передано в Ленинский суд Екатеринбурга. Все фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, в составе организованной группы). Как сообщили в Свердловской облпрокуратуре, преступные действия обвиняемые Кирилл Вихорев, Павел Тарасов, Илья Митин, Мария Шелементева, Ирина Марункевич, Эрик Сазонтов, Илья Яков и Оксана Гиндуллина осуществляли на территории Республики Татарстан и Свердловской области. Группа действововала посредством сети Интернет, общаясь между собой и с потенциальными покупателями со специально созданных страниц и под вымышленными никами. При задержании участников преступной группы правоохранительными органами изъято почти 6 кг концентрированных синтетических наркотиков, что составляет более 34 тысяч разовых доз.