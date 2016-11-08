Павел Воля пристыдил журналистов, написавших о его шутке про Екатеринбург

8 ноября 2016, 19:49 / Культура

Известный российский шоумен и резидент "Камеди Клаба" Павел Воля отреагировал на серию публикаций в СМИ о его выступлении в Нью-Йорке. Артист заявил, что не будет ни в чём оправдываться, а "гопники есть во всех городах". При этом всех, кто написал о его шутке про Екатеринбург Воля стразу же назвал "плохими людьми".

- Плохие люди пишут, хорошие люди верят, - написал Павел Воля на официальной странице в сети Instagram. - В такое время живём. Оправдываться не буду, потому что не за что, но ситуацию прояснить стоит. Я - юморист. Все, что я говорю со сцены - это юмор, шутки, веселье. Я не политик и не проповедник, а юморист.

По словам артиста, у него много друзей из Екатеринбурга, а вот "выдумщик из газетки не знает уральцев, поэтому и сочиняет бред". По мнению шоумена, те, кто пишет подобное - "желтушники, которые сталкивают людей лбами, а сами спокойно спят дома, получив денежки за ваши нервы".

Напомним, выступая в Нью-Йорке перед русскоязычной аудиторией, артист использовал образ Екатеринбурга для весьма нелицеприятной иллюстрации сравнения свободы в США и России. По словам резидента, в Нью-Йорке он может свободно устроить юмористическое выступление на русском языке, а в столице Среднего Урала это было бы невозможно. Опубликованное в сети YouTube видео выступления было воспринято неоднозначно: часть пользователей стали обвинять артиста, другие напротив, выступили со словами поддержки в его адрес. 

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