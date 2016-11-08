В Екатеринбурге пройдёт всероссийская конференция по созданию инклюзивного пространства

9 ноября в 10:00 в муниципальном театре "Щелкунчик" (улица 8 марта, 104) откроется II Всероссийская открытая научно-практическая конференция "Культура и социальная ответственность: создание инклюзивного пространства".

Основная цель конференции 2016 года - консолидация усилий профессионального сообщества, представителей общественных организаций, органов власти социокультурной сферы, ресурсов социального партнерства по созданию инклюзивного пространства для решения задачи включения в социально-культурные практики людей с ограниченными возможностями здоровья.