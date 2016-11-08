В ТАСС обсудят допустимые педагогические методы воспитания

9 ноября в 11:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам допустимых педагогических методов воспитания учащихся образовательных учреждений Свердловской области.

Начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции Дмитрий Шиловских, заведующий кафедрой теории и методики обучения физике, технологии и мультимедийной дидактики Уральского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук Александр Усольцев и заведующая кафедрой социальной психологии, конфликтологии и управления, директор института психологииУральского государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук Людмила Максимова расскажут о допустимых методах воспитания учащихся, о способах разрешения и профилактике конфликтных ситуаций между учащимися и педагогами, а также предоставят информацию по результатам процессуальных проверок.