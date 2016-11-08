Крикунов начал в "Автомобилисте" с поражения

Владит Крикунов провёл первый матч после назначения на пост главного тренера "Автомобилиста". Екатеринбургская команда проиграла на льду КРК "Уралец" братиславскому "Словану" со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

В первом периоде на шайбу, заброшенную Джонатаном Чичу (12-я минута) хозяева через четыре минуты ответили голом Петра Коукала, а во втором периоде "Словану" удалось дважды реализовать большинство - на 28-й и 39-й минутах атаки словацкого клуба завершал Жига Еглич.

За 21 секунду до финальной сирены Еглич оформил хет-трик, забросив шайбу в пустые ворота, когда "Автомобилист" выпустил шестого полевого игрока.

После четвертого гола, не дожидаясь окончания матча, зрители начали массово покидать трибуны.