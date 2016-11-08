После игры со "Слованом" Крикунов посетовал, что он не старик Хоттабыч

8 ноября 2016, 22:58 / Спорт

"Автомобилист" проиграл первый матч под руководством Владимира Крикунова. После игры он обозначил основные проблемы команды.

- Поздравляю "Слован" с заслуженной победой, - сказал после матча главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов. - Сегодня мы посмотрели на команду в деле, потому что на тренировках кажется одно, а игре оказалось совсем другое. Много проблем в плане тактики, очень много провалов. Мы сегодня столько раз провалились, сколько команда КХЛ за целый сезон не проваливается.

Команда, которая хочет попасть в плей-офф, так играть не должна. Видно над чем работать и что надо делать. В принципе усиления требуют все линии, но сезон в разгаре, и на рынке игроков нет. Когда началась игра, вроде разбирали моменты, но опять стали играть по старому.

Я не старик Хоттабыч, чтобы за пять дней изменить то, что два года наигрывалось. Опять бегут, встают около ворот и держат штанги, которые и так вроде хорошо стоят, не падают. Будем работать. Во втором периоде в атаке сыгралм неплохо, хотя и не реализовали моменты. А вот обороны вообще нет.

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