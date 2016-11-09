За 2016 год в Екатеринбурге предотвращено 13 угроз взрыва газа
9 ноября 2016, 08:54 / Общество
С начала нынешнего года в столице Урала сотрудники Центральной аварийно-диспетчерской службы компании "Екатеринбурггаз" предотвратили 13 угроз взрыва газа. Для сравнения, за весь 2015 год этот показатель равнялся 14.
Как сообщает пресс-служба "Екатеринбурггаза", за последние пять лет число нарушений правил пользования "голубым топливом" в быту увеличилось в десять раз. Основной причиной этого начальник Центральной аварийно-диспетчерской службы компании "Екатеринбурггаз" Иван Саенко считает увеличение количества фирм, навязывающих уральцам некачественные услуги по обслуживанию газового оборудования.
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