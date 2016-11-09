Организаторы расскажут о предстоящей Ночи пожирателей рекламы

9 ноября 2016, 09:30

9 ноября в 17:00 в ресторане "Ле Бург" состоится пресс-конференция Ночи пожирателей рекламы. В программе:

  • телемост Екатеринбург - Токио: прямой эфир с Даниилом Костинским, продюсером Ночи пожирателей рекламы в России
  • презентация фотопроекта с легендами рок-музыки - Мэрилином Мэнсоном, Оззи Осборном, Дэвидом Боуи и другими
  • предпремьерный показ фрагмента коллекции Ночи пожирателей рекламы-2016
  • первый раунд битвы "РОК против ГЛАМУРА": мини-концерт с участием групп "Красная Скрипка" и "Лайк.а".

Сбор гостей начиная с 16:30, начало мероприятия в 17:00.

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