Организаторы расскажут о предстоящей Ночи пожирателей рекламы

9 ноября в 17:00 в ресторане "Ле Бург" состоится пресс-конференция Ночи пожирателей рекламы. В программе:

телемост Екатеринбург - Токио: прямой эфир с Даниилом Костинским, продюсером Ночи пожирателей рекламы в России

презентация фотопроекта с легендами рок-музыки - Мэрилином Мэнсоном, Оззи Осборном, Дэвидом Боуи и другими

предпремьерный показ фрагмента коллекции Ночи пожирателей рекламы-2016

первый раунд битвы "РОК против ГЛАМУРА": мини-концерт с участием групп "Красная Скрипка" и "Лайк.а".

Сбор гостей начиная с 16:30, начало мероприятия в 17:00.