В Екатеринбурге выставят картины Никаса Софронова

С 18 ноября и до 5 февраля в Екатеринбургской галерее современного искусства для жителей и гостей города пройдёт выставка известного российского современного художника Никаса Сафронова "ИЗБРАННОЕ".

Экспозиция объединяет около 100 лучших работ этого автора, академика Российской академии художеств, заслуженного художника России. Вы сможете увидеть произведения разных направлений: классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.

Творческая деятельность Никаса Сафронова началась в 1973 году, и вот уже более 30 лет он является постоянным участником крупнейших отечественных и зарубежных выставок. Основная часть его картин находится в частных собраниях и ведущих музеях России и Европы.

Находясь в постоянном творческом поиске, Никас Сафронов завоевал признание как широкой публики, так и авторитетных экспертов мира искусства. Персональные выставки художника всегда становятся ярким событием культурной жизни страны, собирая десятки тысяч любителей его творчества.