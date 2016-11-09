Движение в Екатеринбурге парализовало из-за утреннего снегопада

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", утром в среду, 9 ноября, дорожные заторы в Екатеринбурге оцениваются в 7 баллов. Сейчас движение сильно затруднено по улицам Амундсена, Серафимы Дерябиной, Халтурина: машины движутся со скоростью от 5 до 10 километров в час.

Самая длинная пробка, отмечает Яндекс, образовалась на Екатеринбургской кольцевой дороге - около 8 километров. Также дорожные заторы образовались на проспекте Космонавтов, улице Шефской, Проезжей, Гурзуфской. Сразу по два ДТП произошли на улице Малышева и проспекте Космонавтов.

Затруднён проезд со стороны Академического, стоят улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной. Там пробка тянется от Краснолесья до Токарей. Сложно проехать по улице Репина из центра. Большая пробка на Егоршинском подходе, на улице Высоцкого.