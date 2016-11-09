"Аэробус" из Екатеринбурга совершил экстренную посадку в Тюмени

Самолёт "Уральских авиалиний", направлявшийся из Екатеринбурга в Пекин, экстренно приземлился в тюменском аэропорту Рощино.

Пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Сергей Антонов пояснил для "ОГ", что причиной внеплановой посадки стала техническая неисправность авиалайнера.

— Вообще-то этот самолёт должен был вернуться в Кольцово, но из-за сложных метеоусловий экипаж принял решение произвести посадку на запасном аэропорту в Тюмени, — рассказал Сергей Антонов.

По его словам, посадка прошла благополучно, через несколько часов пассажиры вылетели в Пекин.