В Екатеринбурге улицу Пирогова закрыли для проезда до следующего лета

Строители ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" закрыли движение для автотранспорта по улице Пирогова с 9 ноября по 15 июня 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

С сегодняшнего дня до следующего лета дорожные рабочие закрыли проезд по улице Пирогова от дома №28 до улицы Ключевской. Перекрытия связаны с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети.