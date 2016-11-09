В Екатеринбурге улицу Пирогова закрыли для проезда до следующего лета
9 ноября 2016, 09:51 / Земства
Строители ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" закрыли движение для автотранспорта по улице Пирогова с 9 ноября по 15 июня 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
С сегодняшнего дня до следующего лета дорожные рабочие закрыли проезд по улице Пирогова от дома №28 до улицы Ключевской. Перекрытия связаны с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети.
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