Лидирующие позиции кандидатата в президенты США Трампа обвалили фондовые рынки

Увеличившаяся вероятность победы республиканца Дональда Трампа на проходящих в США президентских выборах стала причиной падения мировых фондовых индексов. Так, уже утром 9 ноября фьючерсы на основные фондовые индексы США по состоянию к 7:20 по московскому времени упали в цене в среднем на 3−4 процента.

Отметим, индекс Dow Jones подешевел сразу на 650 пунктов, что составило 3,5 процента, S&P - на 500 пунктов (4,26 процента), Nasdaq — на 4,1 процента.

В Японии Nikkei 225 опустился на почти 683 пункта (3,98 процента).​ В Китае - Shanghai Composite отреагировал чуть меньшим снижением - всего на 41,66 пункта (1,32 процента).

Ещё один китайский биржевой индекс - CSI300 и вовсе снизился на 39,65 пункта (1,18 процента), а гонконгский Hang Seng уступил 646,73 пункта (2,85 процента).