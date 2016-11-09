Лидирующие позиции кандидатата в президенты США Трампа обвалили фондовые рынки

9 ноября 2016, 09:52 / Политика

Увеличившаяся вероятность победы республиканца Дональда Трампа на проходящих в США президентских выборах стала причиной падения мировых фондовых индексов. Так, уже утром 9 ноября фьючерсы на основные фондовые индексы США по состоянию к 7:20 по московскому времени упали в цене в среднем на 3−4 процента.

Отметим, индекс Dow Jones подешевел сразу на 650 пунктов, что составило 3,5 процента, S&P - на 500 пунктов (4,26 процента), Nasdaq — на 4,1 процента.

В Японии  Nikkei 225 опустился на почти 683 пункта (3,98 процента).​ В Китае - Shanghai Composite отреагировал чуть меньшим снижением - всего на 41,66 пункта (1,32 процента).

Ещё один китайский биржевой индекс - CSI300 и вовсе снизился на 39,65 пункта (1,18 процента), а гонконгский Hang Seng уступил 646,73 пункта (2,85 процента). 

Отметим, по последней информации, Дональд Трамп побеждает в 25 американских штатах, его главный соперник - кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон лидирует в 17 штатах. 

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