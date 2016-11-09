В Екатеринбурге начали продавать квартиры вместе с жильцами

В столице Урала за последние три месяца появилась новая тенденция: квартиры начали выставлять на продажу вместе с уже заселёнными в них арендаторами.

Как сообщает N1.RU, по данным на конец октября в Екатеринбурге продавалось 35 квартир вместе с жильцами. Продавцы такой недвижимости обычно подчёркивают, что уже сданная в аренду квартира — это хороший вариант получения дополнительного дохода.

Правда, почти половину от подобных предложений составляют комнаты (16). Кроме того, выставлены на продажу четыре однокомнатные квартиры с арендаторами и пять двухкомнатных.