В Екатеринбурге начали продавать квартиры вместе с жильцами
9 ноября 2016, 10:23 / Экономика
В столице Урала за последние три месяца появилась новая тенденция: квартиры начали выставлять на продажу вместе с уже заселёнными в них арендаторами.
Как сообщает N1.RU, по данным на конец октября в Екатеринбурге продавалось 35 квартир вместе с жильцами. Продавцы такой недвижимости обычно подчёркивают, что уже сданная в аренду квартира — это хороший вариант получения дополнительного дохода.
Правда, почти половину от подобных предложений составляют комнаты (16). Кроме того, выставлены на продажу четыре однокомнатные квартиры с арендаторами и пять двухкомнатных.
— Практика продажи жилья с арендаторами актуальна для Европы, где большая часть населения снимает жильё, — прокомментировала руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая. — В России эта практика более характерна для коммерческой недвижимости.