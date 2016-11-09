Вода в домах россиян станет прохладнее на 10 градусов

9 ноября 2016, 10:23 / Общество

Начиная с марта 2017 года минимальная температура горячей воды в домах россиян может быть снижена до 50 градусов по Цельсию. С такими предложениями выступил Роспотребнадзор, пишет "Российская газета". Ведомство намерено изменить действующие санитарные нормы и правила.

Отметим, по действующему СанПиН 2.1.4.1074-01 температура горячей воды должна составлять 60 градусов по Цельсию - именно при такой температуре гибнут большинство опасных микроорганизмов, в том числе легионелла. Снизить температуру до 50 градусов предлагалось ещё в 2015 году: тогда  ФГБУ ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи российского минздрава провело научно-исследовательскую работу по обоснованию микробиологической безопасности снижения температуры.

Результаты исследований позволили рекомендовать в качестве оптимального режима температуру воды не ниже 50 градусов и не выше 60. При этом эксплуатация систем горячего водоснабжения должна сопровождаться краткосрочными профилактическими повышениями температуры до 70 градусов и регулярными лабораторными исследованиями качества горячей воды. Впрочем у экологов и некоторых микробиологов мнение противоположное: именно при 50 градусах идёт активное размножение микроорганизмов, а обработка воды хлорированием не всегда приносит нужный результат.

По мнению экспертов, есть и другие риски: снижение температуры может привести приведет к тому, что чем дальше дома находятся от места подачи воды, тем она будет холоднее, а поскольку более прохладной воды требуется больше,чем горячей, потребуется увеличивать диаметры трубопроводов и насосов.

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